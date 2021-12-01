Подписали контакт: Украина и Франция будут совместно строить 5 кораблей в Николаеве
Источник:МВД Украины
Украина и Франция 30 ноября достигли важного соглашения. Речь идет о контракте на строительство 5 кораблей для нужд украинской Госпогранслужбы.
При этом строить эти корабли будут в Николаеве. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.
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Французская компания построит в Николаеве 5 кораблей для пограничников Украины
Как сообщили в МВД, 30 ноября удалось подписать важное соглашение между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией "НИБУЛОН". Речь идет о контракте на строительство 5 судов для нужд Государственной пограничной службы Украины. Что важно:
- Производство этих судов будет расположено в Николаеве, завершить же его планируют до конца 2023 года.
- В общей сложности пограничники должны получить 20 судов, но 15 из них будут строить во Франции.
- Первое судно передадут Украине в Одессе – на воду его спустят уже 9 декабря.
По результатам соглашения мы сможем не только создать мощный флот для Госпогранслужбы, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень. Французские же коллеги откроют для себя Украину еще больше и будут уверены в нашей надежности как партнеров в бизнесе,
– высказался по этому поводу замглавы МВД Сергей Гончаров.
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