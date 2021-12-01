Подписали контакт: Украина и Франция будут совместно строить 5 кораблей в Николаеве

Украина и Франция 30 ноября достигли важного соглашения. Речь идет о контракте на строительство 5 кораблей для нужд украинской Госпогранслужбы.

При этом строить эти корабли будут в Николаеве. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, 22 ноября Корабль с американскими катерами для Украины вошел в Черное море: первые фото, видео

Французская компания построит в Николаеве 5 кораблей для пограничников Украины

Как сообщили в МВД, 30 ноября удалось подписать важное соглашение между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией "НИБУЛОН". Речь идет о контракте на строительство 5 судов для нужд Государственной пограничной службы Украины. Что важно:

Производство этих судов будет расположено в Николаеве, завершить же его планируют до конца 2023 года.

В общей сложности пограничники должны получить 20 судов, но 15 из них будут строить во Франции.

Первое судно передадут Украине в Одессе – на воду его спустят уже 9 декабря.

По результатам соглашения мы сможем не только создать мощный флот для Госпогранслужбы, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень. Французские же коллеги откроют для себя Украину еще больше и будут уверены в нашей надежности как партнеров в бизнесе,

– высказался по этому поводу замглавы МВД Сергей Гончаров.

реализация описанного проекта – это продолжение воплощения межправительственного рамочного соглашения Украины и Франции, подписанного в 2019 году. По его условиям, Франция и европейские банки кредитуют Украину на строительство кораблей на сумму 136,5 миллиона евро, собственно, с условием локализации части производства в Украине.

Также следует перечитать: