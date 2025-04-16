"Дискуссия по 100 миллиардам": политолог предположил, как дальше будут продолжаться переговоры с США
- Политолог Игорь Рейтерович отметил, что ситуация с соглашением не выглядит оптимистичной.
- Украина наняла американскую компанию для представления своих интересов, но неожиданности со стороны Белого дома еще могут возникнуть.
- Рейтерович подчеркнул, что соглашение должно быть выгодным для обеих стран.
Переговоры между США и Украиной по соглашению о полезных ископаемых продолжаются. В некоторых вопросах Трамп смягчил свою позицию. В Белом доме считают, что соглашение будет подписано вскоре.
Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что, несмотря на оптимистичные заявления из Белого дома о подписании соглашения, Украина до сих пор не получила ответа относительно так называемого долга. Речь идет о 100 миллиардах долларов, которые в США считают долгом Украины за военную помощь.
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"Украине деньги выделял американский Конгресс, то есть Палата представителей и Сенат. Из этих средств только около 35 миллиардов – это была прямая бюджетная поддержка. То есть деньги, которые пошли в бюджет Украины, и мы их тратили на различные социальные программы. Все остальное – средства, которые остались в Штатах. Они дошли до Украины в виде танков, БТРов, пушек, снарядов, ракет", – объяснил Игорь Рейтерович.
Почему Украина вынуждена подписать соглашение
Он добавил, что при этом именно США получили выгоду. Они передали Украине вооружение со складов, а потом заполнили их новым – заказанным на американских заводах. Рейтерович предположил, что дискуссия вокруг этих 100 миллиардов продолжается до сих пор. И именно это может стать ключевым вопросом – быть или не быть ему в тексте соглашения.
"Хорошо, что мы наконец-то наняли американскую компанию, которая будет представлять наши интересы. Ведь, когда общаешься с американскими лоббистами во властных кругах, лучше всего это делают такие же американские лоббисты, которые хорошо знают, кто за что отвечает", – сказал Рейтерович.
Он отметил, что ситуация с соглашением пока выглядит не слишком оптимистичной. Причина – Украина оказалась в позиции, когда вынуждена подписать соглашение.
В ее основе уже даже не коммерческий или экономический интерес, а политический. Ведь для Дональда Трампа эта история является важной,
– добавил он.
Рейтерович объяснил, что "100 дней", за которые Трамп обещал завершить войну в Украине, уже на пороге. И Трампу нужно выходить к американскому народу с реальными действиями, а не только с громкими заявлениями, которые уже не влияют на его рейтинг.
Наша главная задача – подписать соглашение, которое позволит сохранить внимание Трампа к Украине. Но в то же время оно должно быть выгодным для Украины и взаимовыгодным для обеих стран – без всяких сомнений,
– подытожил политолог.
Он также добавил, что неожиданности со стороны Белого дома на этом пути для Украины, вероятно, еще впереди.