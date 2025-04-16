"Дискуссия по 100 миллиардам": политолог предположил, как дальше будут продолжаться переговоры с США

Переговоры между США и Украиной по соглашению о полезных ископаемых продолжаются. В некоторых вопросах Трамп смягчил свою позицию. В Белом доме считают, что соглашение будет подписано вскоре.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что, несмотря на оптимистичные заявления из Белого дома о подписании соглашения, Украина до сих пор не получила ответа относительно так называемого долга. Речь идет о 100 миллиардах долларов, которые в США считают долгом Украины за военную помощь.

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"Украине деньги выделял американский Конгресс, то есть Палата представителей и Сенат. Из этих средств только около 35 миллиардов – это была прямая бюджетная поддержка. То есть деньги, которые пошли в бюджет Украины, и мы их тратили на различные социальные программы. Все остальное – средства, которые остались в Штатах. Они дошли до Украины в виде танков, БТРов, пушек, снарядов, ракет", – объяснил Игорь Рейтерович.

Почему Украина вынуждена подписать соглашение

Он добавил, что при этом именно США получили выгоду. Они передали Украине вооружение со складов, а потом заполнили их новым – заказанным на американских заводах. Рейтерович предположил, что дискуссия вокруг этих 100 миллиардов продолжается до сих пор. И именно это может стать ключевым вопросом – быть или не быть ему в тексте соглашения.

"Хорошо, что мы наконец-то наняли американскую компанию, которая будет представлять наши интересы. Ведь, когда общаешься с американскими лоббистами во властных кругах, лучше всего это делают такие же американские лоббисты, которые хорошо знают, кто за что отвечает", – сказал Рейтерович.

Он отметил, что ситуация с соглашением пока выглядит не слишком оптимистичной. Причина – Украина оказалась в позиции, когда вынуждена подписать соглашение.

В ее основе уже даже не коммерческий или экономический интерес, а политический. Ведь для Дональда Трампа эта история является важной,

– добавил он.

Рейтерович объяснил, что "100 дней", за которые Трамп обещал завершить войну в Украине, уже на пороге. И Трампу нужно выходить к американскому народу с реальными действиями, а не только с громкими заявлениями, которые уже не влияют на его рейтинг.

Наша главная задача – подписать соглашение, которое позволит сохранить внимание Трампа к Украине. Но в то же время оно должно быть выгодным для Украины и взаимовыгодным для обеих стран – без всяких сомнений,

– подытожил политолог.

Он также добавил, что неожиданности со стороны Белого дома на этом пути для Украины, вероятно, еще впереди.