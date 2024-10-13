В Сухопутных войсках бойцы заявили об угрозах от якобы советника командующего Павлюка

Бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр "Тихоход" Дмитриев, который представлялся советником командующего Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на сообщение бойцов подразделения, которые уже подготовили обращение к командованию. В то же время Дмитриев отрицает обвинения.

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В Сухопутных войсках заявили об угрозах со стороны Дмитриева

Боец с позывным Чех рассказал, что командир роты представлял Дмитриева как человека, решающего вопросы с командованием. Мужчина якобы с еще одним гражданским, Сергеем Жуком, "незаконно и самовольно" зашли в помещение режимного военно объекта, где находился личный состав, оружие и техника роты.

По словам бойца, "Тихоход" начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения "Асгард". Он утверждал, что будто наделен полномочиями от командования Сухопутных войск и ВСУ,

Хотя, как рассказал военный, "юридически это невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы". "Когда бойцы отказались его слушать пришел на крики, начал ругаться, унижая бойцов и открыто угрожая им", – добавил Чех.

Чтобы выяснить официальный статус и полномочия Дмитирева и Жука, военные обратились к командиру роты, но "конкретного ответа предоставлено не было". Они подготовили обращение к командованию полка, командованию Генштаба ВСУ, командованию Сухопутных войск и Владимиру Зеленскому.

Никто не имеет права унижать честь и достоинство воинов, которые борются за независимость Украины ни по закону, ни по кодексу воинской чести. Позорное поведение Дмитриева Александра является недопустимым,

– подчеркнул Чех.

У комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована". В то же время на запрос hromadske Дмитриев заявил: "Приказов, конечно, не было и не могло быть".