"Тайфун" работает на полную: как операторы БпЛА уничтожают технику и личный состав врага

Операторы беспилотников отдельного отряда НГУ "Тайфун" уничтожили вражескую технику на Покровском направлении и показали видео результатов работы военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Национальной гвардии Украины "Тайфун".

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Операторы БпЛА наносят прицельные удары

Украинским операторам БпЛА удалось уничтожить три единицы вражеской техники, три укрытия с вражеской пехотой и девять пехотинцев. Также бойцы поразили российскую технику, которая находилась в укрытии.

Военные показали кадры, на которых можно увидеть, как происходила ликвидация врага.

На видео результаты недавних боевых вылетов наших профессиональных операторов БпЛА и их прицельные удары по врагу: уничтожена техника и личный состав. Вместе снесём врага с нашей земли!

– говорится в публикации.

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К слову, 3 марта в Украине стартовал проект "Линия дронов". По словам Минобороны, эта инициатива должна объединить работу БпЛА и пехоты в единую ударную систему. В проекте "Линия дронов" участвуют подразделения "Ахиллес", "Рарог", К-2, "Птицы Мадьяра" и подразделение Государственной пограничной службы "Феникс".