Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії України "Тайфун".

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Оператори БпЛА завдають прицільних ударів

Українським операторам БпЛА вдалося знищити три одиниці ворожої техніки, три укриття з ворожою піхотою та дев'ять піхотинців. Також бійці уразили російську техніку, яка перебувала в укритті.

Військові показали кадри, на яких можна побачити, як відбувалася ліквідація ворога.

На відео результати нещодавніх бойових вильотів наших професійних операторів БпЛА та їх прицільні удари по ворогу: знищена техніка та особовий склад. Разом знесемо ворога з нашої землі!

– йдеться в публікації.

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До слова, 3 березня в Україні стартував проєкт "Лінія дронів". За словами Міноборони, ця ініціатива має об'єднати роботу БпЛА і піхоти в єдину ударну систему. У проєкті "Лінія дронів" беруть участь підрозділи "Ахіллес", "Рарог", К-2, "Птахи Мадяра" та підрозділ Державної прикордонної служби "Фенікс".