Подразделения оккупантов на Юге пытаются вести переговоры с ВСУ о сдаче оружия, – Гуменюк

Вооруженные Силы Украины продвигаются на Юге и освобождают населенные пункты из-под российской оккупации. Однако работа по освобождению наших территорий продолжается.

Об этом 24 каналу рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские защитники продвинулись в глубь захваченных территорий на несколько десятков километров.

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Оккупанты получили приказ оставлять позиции

Российские оккупационные войска оказываются в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ. Так, отдельные подразделения армии захватчиков настроены вести переговоры с украинскими бойцами.

Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты – 24 канал) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".

"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", – подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Как на оккупантов влияют успехи ВСУ на Востоке

Российские захватчики знают о результативных действиях украинских военных на Востоке Украины. Так, они осознают, что зажим между правым берегом Херсона и Силами обороны Юга будет мощным и нужно искать способы "эвакуироваться", поскольку использование любых плавсредств на реке Днепр ограничено.

Технику и вооружение оккупанты оставляют, а себя и подразделения эвакуируют на левый берег,

– рассказала Гуменюк.

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