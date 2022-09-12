Подразделения оккупантов на Юге пытаются вести переговоры с ВСУ о сдаче оружия, – Гуменюк
Вооруженные Силы Украины продвигаются на Юге и освобождают населенные пункты из-под российской оккупации. Однако работа по освобождению наших территорий продолжается.
Об этом 24 каналу рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские защитники продвинулись в глубь захваченных территорий на несколько десятков километров.
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Оккупанты получили приказ оставлять позиции
Российские оккупационные войска оказываются в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ. Так, отдельные подразделения армии захватчиков настроены вести переговоры с украинскими бойцами.
Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты – 24 канал) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права,
– отметила Гуменюк.
По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".
"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", – подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.
Как на оккупантов влияют успехи ВСУ на Востоке
Российские захватчики знают о результативных действиях украинских военных на Востоке Украины. Так, они осознают, что зажим между правым берегом Херсона и Силами обороны Юга будет мощным и нужно искать способы "эвакуироваться", поскольку использование любых плавсредств на реке Днепр ограничено.
Технику и вооружение оккупанты оставляют, а себя и подразделения эвакуируют на левый берег,
– рассказала Гуменюк.
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Что известно о контрнаступлении ВСУ
- После прорыва Сил обороны Украины на Харьковском направлении российское командование пытается любым способом остановить продвижение украинских подразделений. Чтобы не допустить критического обрушения фронта, в генштабе россии решили перебрасывать на горячие направления 18 и 19-летних срочников, которых только что призвали на военную службу.
- В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что за прошедшие сутки врага удалось выбить из еще более 20 населенных пунктов. Сейчас их берут под полный контроль. Кроме того, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия.
- Украинские защитники уже зашли в пограничный с россией Волчанск Харьковской области. Официально об освобождении Волчанска еще не говорили. Однако глава ОП Андрей Ермак обнародовал эмодзи волка в твиттере. Вероятно, так он намекает именно на Волчанск.