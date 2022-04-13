Подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали Харьковщину

Украинские защитники уничтожили 2 вражеских самолета. Ими оккупанты атаковали населенные пункты Харьковщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Сбить 2 самолета оккупантов удалось мобильным подразделениям ВСУ.

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Глава Харьковской ОВА поблагодарил наших защитников, которые защищают украинскую землю.

Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область,

– подчеркнул Синегубов.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля, Россия потеряла в войне 158 самолетов и 143 вертолета. Утраты личного состава составляют около 19 800 человек.

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