Пели российские песни возле церкви: в Кропивницком полиция установила личности подростков

В Кропивницком возле церкви подростки пели русские песни с нецензурной лексикой. Полиция уже установила личности двух из них.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии "Общественному", передает 24 Канал.

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Какое наказание изберут подозреваемым

Как передает СМИ, инцидент произошел на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в одном из парков города. Группа детей пела русские песни с нецензурной лексикой и записывала это на видео.

Как сообщила Виталина Бевзенко, полиция уже установила личности двух участников. Обоим по 13 лет. С подростками правоохранители провели профилактическую беседу.

В отношении родителей подростков составили протоколы по статье "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей". Штраф может достигать до 5 тысяч гривен.

Полиция продолжает расследование.

Справка: В Украине запрещено использование русской музыки в украинских медиа и прослушивание ее в общественных местах.

Ранее сообщалось, на Львовщине девушка опубликовала в соцсетях видео с русской музыкой, снятое на дорожном знаке "Рава-Русская". Девушку признали виновной в мелком хулиганстве. Она признала вину, а суд вынес предупреждение школьнице.