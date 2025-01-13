Скандал с подростками в Киеве: в полиции ответили, действительно ли у них влиятельные родители

На днях на просторах интернета появилось видео, на которых шестеро подростков перекрывали движение в центре Киева, слушали российские песни, разбрасывали доллары. Также в сети заявляли, что эти наглецы – представители "золотой молодежи", у которых богатые и влиятельные родители.

Так, по информации СМИ, двое подростков – дети бывшего городского головы Лимана Петра Цимидана и банкира Вячеслава Юткина, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире телемарафона.

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Нарушители – дети "мажоров" или нет

Информация о том, что подростки имеют влиятельных родителей, в основном не соответствует действительности. Отец одного из них является бывшим чиновником, сейчас он пенсионер. Остальные родители – это работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащие.

Полицейская заявила, что сообщения, что якобы это люди с большими доходами, не подтвердились.

Напомним, что у двух несовершеннолетних правоохранители провели обыски, во время которых было изъято оружие.

Один из них ранее фигурировал в скандальном деле. Против него открывали уголовное производство по факту оправдания российской агрессии.

На момент недавнего скандала парень еще находился под пробационным надзором.