Подросток на Touareg врезался в дерево: четверо погибших

На Херсонщине произошло жуткое ДТП с участием несовершеннолетних. 15-летний парень не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате столкновения погибли водитель и три его пассажира. ДТП произошло около часа ночи 24 октября.

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За рулем был подросток

Авария произошла между селами Давидов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Volkswagen Touareg, которым управлял 15-летний парень, врезался в дерево.

Водитель и трое пассажиров внедорожника погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.



Внедорожник влетел в дерево

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились 5 пассажиров. Односельчане, которым было всего 15, 20 и 21 год, вместе с водителем погибли на месте ДТП.

Еще двоих 17-летних пассажиров забрали в центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Событие квалифицировали по части 3 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.

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