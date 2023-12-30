Взорвал гранату и скрылся: под Киевом задержали подростка, устроившего взрыв в доме

Подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Как сообщили правоохранители, причиной стал конфликт со знакомыми.

По данным киевской полиции, инцидент произошел около 23:00 29 декабря. Было получено сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов.

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Взрыв устроил несовершеннолетний

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний парень во время конфликта со знакомыми в подъезде достал взрывное устройство из кармана и швырнул его. После этого подросток скрылся.

Правоохранители срочно ввели полицейскую спецоперацию в Обуховском районе.

На поиски молодого человека были оперативно привлечены подразделения полиции Киевской области, в том числе личный состав Обуховского управления полиции. Подростка нашли оперативно.

В результате взрыва 16-летний участник конфликта и взрыватель получили телесные повреждения, подъезд дома получил повреждение,

– говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также сообщили, что на месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты.

Несовершеннолетний злоумышленник задержан, сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

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