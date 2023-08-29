На Черниговщине из-за подрыва авто на мине погибли патрульный и его жена: дети в больнице
Источник:Полиция Черниговской области
В Черниговской области в приграничной общине взорвался легковой автомобиль. К сожалению, в результате этого погибли супруги.
За рулем взорвавшегося автомобиля находился сотрудник полиции. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства взрыва.
Смотрите также В Румынии произошли жуткие взрывы на заправке: десятки пострадавших, возросло количество жертв
Подробности трагического события
28 августа около 19 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли мужчина и женщина – водитель и пассажирка. Их двое детей госпитализировали в больницу.
На место происшествия немедленно прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.
Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль взорвался на мине. В результате взрыва автомобиль загорелся.
Также выяснилось, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции. Полиция продолжает работать на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства трагедии.