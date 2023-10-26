Переполох в Бердянске: в ГУР рассказали подробности подрыва авто с фсбшниками

Несколько дней назад в оккупированном Бердянске было горячо – там горел автомобиль, в котором находились представители российской спецслужбы. В ГУР назвали это событие акцией мести.

На территории временно оккупированного Запорожья идет работа участников украинского движения сопротивления. Так, 23 октября 2023 года они подняли в воздух автомобиль с представителями российской ФСБ.

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Среди ликвидированных оккупантов – палач гражданских украинцев

В оккупированном Бердянске на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую россияне превратили в место тайных сборищ, произошел подрыв автомобиля, в котором находились четыре фсбшника. Среди них – российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины.

После подрыва легковушки гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области приказал увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00. Тем временем члены российских спецслужб выехали с гостинице и перебазировались в другое место.

Напомним, ранее телеграм-каналы рассказывали, что в Бердянске погиб российский военный. Писали, что под водительское сиденье машины, на которой он ездил, заложили бомбу.

Тогда же отмечали, что оккупанты открыли уголовное дело по статьям о теракте и хранении взрывоопасных веществ.

СБУ разоблачила группу агентов ФСБ в Киевской области

Завербованные Россией агенты готовили диверсии на объектах ВСУ и Минобороны в Киевской области. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение.

Так, в группу агентов ФСБ входило трое жителей Киева и Чернигова. С помощью 10 дронов они планировали устроить подрывы военных объектов.

Вражескую группу сформировали еще давно, в 2018 году. Ее создал кадровый сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ. Каждый из участников имел свою специализацию. Один производил самодельные взрывные устройства, другой – отвечал за переоборудование "гражданских" БПЛА в ударные дроны. Еще одна участница вражеской группы управляла дронами. Теперь всем им грозит до 15 лет тюрьмы.