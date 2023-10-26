На території тимчасово окупованого Запоріжжя триває робота українських партизанів. Так, 23 жовтня 2023 року вони здійняли в повітря автомобіль з представниками російської фсб.

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Серед ліквідованих окупантів – кат цивільних українців

В окупованому Бердянську на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який росіяни перетворили на місце своїх таємних зустрічей, стався підрив авто, в якому перебували чотири фсбшники. Серед них – російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.

Після підриву легковика гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області наказав збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00. Тим часом члени російських спецслужб виселилися з готелю та перебазувалися у нове місце.

Нагадаємо, раніше телеграм-канали розповідали, що у Бердянську загинув російський військовий. Писали, що під водійське сидіння машини, на якій він їздив, заклали бомбу.

Тоді ж зазначали, що окупанти відкрили кримінальну справу за статтями про теракт та зберігання вибухонебезпечних речовин.

СБУ викрила групу агентів ФСБ на Київщині

Завербовані Росією агенти готували диверсії на об'єктах ЗСУ та Міноборони у Київській області. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження.

Так, до групи агентів ФСБ входило троє мешканців Києва та Чернігова. За допомогою 10 дронів вони планували влаштувати підриви військових об'єктів.

Ворожу групу сформували ще давно, у 2018 році. Її створив кадровий співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. Кожен з учасників мав свою спеціалізацію. Один виробляв саморобні вибухові пристрої, інший – відповідав за переобладнання "цивільних" БпЛА в ударні дрони. Ще одна учасниця ворожої групи управляла дронами. Тепер усім їм загрожує до 15 років в'язниці.