Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политический деятель и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, к покушению на убийство может быть причастен кто угодно, ведь Прилепин нажил немало врагов.

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Был частью власти Путина

Фейгин отметил, что масштаб личности Прилепина значительно больше Дугиной и Татарского. В свое время его с Путиным познакомил Сурков (бывший помощник Путина – 24 Канал). Он стал публичным благодаря своей "писательской" деятельности, издав ряд пропагандистских книг.

"Он принадлежал к породе "полугиркиных", но не конфликтовал с властью. Прилепин создавал гораздо более существенные нарративы, чем Дугина и Татарский. В иерархии путинского режима он имел гораздо большее значение, а теперь, если выживет, будет паразитировать темой покушения на убийство", – рассказал оппозиционер.

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Кто может быть причастен к покушению

Фейгин считает, что это очередной сигнал пропагандистам, что никто из них не скроется от правосудия. Прилепин – военный преступник, хваставшийся тем, что убил много украинских военных, когда воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.

Правозащитник предположил, что у украинцев были самые большие мотивы поквитаться с этим военным преступником. Однако это может быть убийство на почве личной неприязни. Прилепин отличался жестокостью во время войны на Донбассе, а потому нажил немало врагов. Исполнителей в России достаточно.

"Кто причастен к убийству – вопрос второстепенный. Если вы убиваете пленных, обстреливаете мирные города, в результате чего гибнут дети, то почему вы считаете, что у вас такого не произойдет. Война – это взаимность. Радуйтесь, что он вообще не умер", – добавил Фейгин.

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