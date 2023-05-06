Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політичний діяч і правозахисник Марк Фейгін. За його словами, до замаху на убивство може бути причетний хто завгодно, адже Прилєпін нажив чимало ворогів.

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Був частиною влади Путіна

Фейгін зазначив, що масштаб особистості Прилєпіна значно більший за Дугіну та Татарського. Свого часу, його з Путіним познайомив Сурков (колишній помічник Путіна – 24 Канал). Він став публічним завдяки своїй "письменницькій" діяльності, видавши низку пропагандистських книг.

"Він належав до породи "напівгіркіних", але не конфліктував з владою. Прилєпін створював набагато суттєвіші наративи, ніж Дугіна та Татарський. В ієрархії путінського режиму він мав набагато більше значення, а тепер, якщо виживе, буде паразитувати темою замаху на убивство", – розповів опозиціонер.

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Хто може бути причетний до замаху

Фейгін вважає, що це черговий сигнал пропагандистам, що ніхто з них не сховається від правосуддя. Прилєпін – військовий злочинець, який вихвалявся тим, що вбив багато українських військових, коли воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі.

Правозахисник припустив, що в українців були найбільші мотиви поквитатись з цим військовим злочинцем. Проте, це може бути вбивство на ґрунті особистої неприязні. Прилєпін відзначався жорстокістю під час війни на Донбасі, а тому нажив чимало ворогів. Виконавців у Росії достатньо.

"Хто причетний до вбивства – питання другорядне. Якщо ви вбиваєте полонених, обстрілюєте мирні міста, внаслідок чого гинуть діти, то чому ви вважаєте, що у вас такого не станеться. Війна – це взаємність. Радійте, що він взагалі не помер", – додав Фейгін.

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