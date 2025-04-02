Бомбят сами себя: россияне взорвали дамбу в Белгородской области

Аналитики фиксируют продвижение украинских войск в Белгородской области России. Зато россияне пытаются противодействовать этому всевозможными способами.

В частности, они сами же взорвали дамбу на Белгородщине. Соответствующее видео в сети появилось в среду, 2 апреля, сообщает 24 Канал.

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Момент подрыва дамбы на Белгородщине

На кадрах, распространяющихся по сети, видно, как на дамбу падает боеприпас. Через мгновение – раздается мощный взрыв.

Как оказалось, взорванный объект расположен возле Поповки в Белгородской области.

Подрыв дамбы на Белгородщине: смотрите видео

Свой поступок россиян объяснили тем, чтобы "ВСУ не перебрасывали бронетехнику".

Где расположена Поповка: смотрите на карте

Напомним, что ВСУ на Белгородщине, по некоторым данным, могли продвинуться вглубь на 3 – 4 километра.

Прорыв российской границы мог произойти в районе Поповки и Демидовки. Российские военкоры утверждают, что эти села якобы под контролем Украины, но пока на карте DeepState это серая зона.