Бомбят сами себя: россияне взорвали дамбу в Белгородской области
- Российские войска взорвали дамбу в Белгородской области, чтобы помешать продвижению украинских войск.
- Инцидент произошел возле села Поповка.
Аналитики фиксируют продвижение украинских войск в Белгородской области России. Зато россияне пытаются противодействовать этому всевозможными способами.
В частности, они сами же взорвали дамбу на Белгородщине. Соответствующее видео в сети появилось в среду, 2 апреля, сообщает 24 Канал.
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Момент подрыва дамбы на Белгородщине
На кадрах, распространяющихся по сети, видно, как на дамбу падает боеприпас. Через мгновение – раздается мощный взрыв.
Как оказалось, взорванный объект расположен возле Поповки в Белгородской области.
Подрыв дамбы на Белгородщине: смотрите видео
Свой поступок россиян объяснили тем, чтобы "ВСУ не перебрасывали бронетехнику".
Где расположена Поповка: смотрите на карте
Напомним, что ВСУ на Белгородщине, по некоторым данным, могли продвинуться вглубь на 3 – 4 километра.
Прорыв российской границы мог произойти в районе Поповки и Демидовки. Российские военкоры утверждают, что эти села якобы под контролем Украины, но пока на карте DeepState это серая зона.