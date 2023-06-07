История циклична: как Москва взорвала Днепрогэс в 1941-м и обвинила фашистов

Весь мир шокировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Однако Кремль руководствуется правилом, что "все новое – хорошо забытое старое".

После подрыва Кремль переложил ответственность на украинские власти так, как это сделала Москва в 1941 году. Тогда советские чекисты взорвали Днепрогэс и обвинили в этом фашистов.

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Обвинение против немцев "посыпалось"

82 года назад советские военные инженеры вывели из строя техническое оборудование Днепрогэса, а поздно вечером взорвали дамбу. Имена настоящих исполнителей преступления не разглашались полвека.

Тогда советские власти заявили, будто фашисты "вложили всю свою черную ненависть в уничтожение Днепрогэса". Жителей СССР уверяли, что немцы разбомбили станцию с воздуха.

К слову, обвинения в этом были вовлечены в перечень преступлений Третьего рейха и на Нюрнбергском процессе. Однако, как позже выяснилось, Запорожье с Днепрогэсом не являлись приоритетным направлением наступления немцев. По крайней мере, потребности в спешном подрыве станции не было.

Как россияне взорвали Днепрогэс в 1941 году: смотрите видео

Кто отдал приказ взорвать Днепрогэс

Как известно, тайный приказ уничтожить оборудование станции и взорвать дамбу в воздух поступил со ставки главнокомандующего Иосифа Сталина. Так, за несколько дней до взрыва из Москвы в Запорожье вылетел подполковник Борис Эпов и уже на месте с начальником отдела инженерного управления штаба Южного фронта Алексеем Петровским они и управляли операцией.

157-й полк НКВД, в свою очередь, следил на всех ключевых подъездах к Днепрогэсу, чтобы лишние глаза не увидели, кто действительно высадил дамбу.

Разрушенная плотина Днепрогэса / Фото из немецкой хроники

Подрыв Днепрогэса стал ужасающей неожиданностью для руководства Южного фронта. Его приняли за диверсию немецких агентов – Эпова с Петровским сразу арестовали.

Об этом, собственно, сразу доложили моментально отреагировавшему Сталину. Он приказал немедленно уволить саперов без лишних допросов, а полученные от них данные не разглашать.

В результате трагедии погибли тысячи человек

Первые аналитики последствий преступления чекистов утверждали, что взрыв разрушил 165 метров дамбы вместо запланированных 40 – 50 метров. Поэтому Днепром подвинула волна высотой 25 – 30 метров, снося на своем пути прибрежные села. Считалось, что вода убила 100 000 местных жителей и 20 000 военных.

Однако запорожский историк Владимир Лиников считает, что масштабы крушения несколько преувеличены. Психологическое состояние очевидцев на тот момент несложно вообразить, ведь взрыв произошел около 20:15, и всю ночь прибывала вода. По расчетам Линикова, она не могла подняться выше 6 метров, а в 15 километрах ниже по течению Днепра стихия уже и не имела разрушительной силы.

Исследователь, ссылаясь на показания очевидцев, рассказал, что после того, как через три дня взошла вода, на деревьях в неестественных позах оставались тела утопленников.

Но опять же, если человек увидел 500 таких трупов, это много. И человек, который это увидел, может преувеличить,

– считает Лиников.

Таким образом, историк предполагает, что количество жертв могло колебаться в пределах 3 тысяч человек, что, конечно, не уменьшает тяжести преступления московских властей.

Немцы взяли Запорожье не спеша через полтора месяца, а через год отремонтировали станцию, хотя, отступая, повторно вывели ее из строя. Однако преступление чекистов Кремль для подчиненного населения изобразило как зверство фашистов. Так же, как его спикеры переводят подрыв Каховской дамбы в ночь на 6 июня этого года на ВСУ.