После подрыва гранат на Закарпатье умер человек: сколько лет в тюрьме грозит депутату

Инцидент на Закарпатье, произошедший в селе Керецки 15 декабря, шокировал всю Украину, ведь депутат Сергей Батрин бросил гранаты на заседании сельсовета прямо себе под ноги. Многие люди в больнице, а правоохранители принялись расследовать это дело, в частности СБУ расследует дело как теракт.

Батрин уже пришел в себя, хотя до сих пор находится в больнице. 16 декабря ему сообщили о подозрении. Однако срок его заключения будет зависеть от последствий теракта. К сожалению, на Закарпатье уже есть первая жертва, а это может изменить наказание для депутата.

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Подробности от СБУ

В 18:30 там появилось сообщение о том, что подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье является террористическим актом, который привел к тяжелым последствиям.

Собственно, потому подозрение объявили именно по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт"), а не по части 1, предусматривающей более мягкое наказание.

В результате подрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Вчера (15 декабря – 24 Канал) их госпитализировали в несколько медучреждений области. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения,

– объясняют в службе.

Впрочем, около восьми вечера "Суспильное" сообщило о первой жертве из-за подрыва гранат на Закарпатье. В больнице умер 55-летний депутат Виктор Прядиля из села Березники. И это может изменить наказание для Батрина.

Сколько лет тюрьмы дают за теракт

В соответствии с частью 2 статьи 258 УКУ, это от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Такое наказание предусмотрено за террористические действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к причинению значительного имущественного ущерба или другим тяжелым последствиям.

Если же во время теракта кто-то погиб, тогда наказание еще жестче: говорится о лишении свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Собственно, о том, что дело могут переквалифицировать после смерти одного из раненых, в 20:50 написало "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Что будет с Батриным

Депутат был задержан. Сейчас он в больнице, где за ним присматривают медики и правоохранители. Впоследствии ему изберут меру пресечения.

По месту его жительства провели обыски, "среди прочего обнаружили предсмертную записку, содержание которой изучается".

Досудебное расследование продолжается, ведь нужно выяснить все обстоятельства преступления и то, что побудило мужчину взорвать гранаты.

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Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.