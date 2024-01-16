Депутат взорвал гранаты на Закарпатье: подсудимому могут увеличить срок из-за еще одной смерти

Во время заседания сельского совета в одной из общин Закарпатья депутат взорвал гранаты. В результате трагедии возросло количество жертв, поэтому подсудимому могут увеличить срок заключения.

Число жертв из-за подрыва гранаты в Керецковском сельском совете Мукачевского района выросла. Это повлияет на квалификацию дела.

Смотрите также Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: в Нацполиции рассказали, что было в записке депутата

Срок может увеличиться

Представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сказала, что смерть еще одной из жертв теракта всплывает на квалификацию дела.

Когда у нас будут экспертизы по обеим смертям – будет возможность переквалифицировать на тяжелую часть статьи (часть 3) и там вероятное наказание в виде пожизненного заключения,

– сказала она.

Депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета