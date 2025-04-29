СМИ рассказали, чем занимался российский генерал Москалик, которого взорвали в Подмосковье

Российский генерал Ярослав Москалик, которого взорвали в Подмосковье, вел мониторинг войны против Украины и готовил аналитику для Кремля. До этого он был участником переговоров в Минске и занимался планированием кампании в Сирии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, который погиб при взрыве автомобиля в Подмосковье, играл ключевую роль в военном мониторинге войны против Украины.

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Военный аналитик Кремля стал жертвой взрыва

По данным российских медиа, он руководил группой боевого управления Генштаба ВС России, отслеживающей ситуацию на фронте.

Москалик неоднократно представлял Минобороны России на международных переговорах. В 2015 – 2021 годах он входил в состав рабочей группы безопасности ТКГ в Минске, а также участвовал в нормандских встречах в Берлине и Париже. Также он готовил аналитику для Кремля по ситуации на Донбассе.

Кроме этого, Москалик был задействован в планировании военной кампании в Сирии и в работе над ее "урегулированием".

Напомним, взрыв авто, в котором находился Москалик, произошел 25 апреля в городе Балашиха под Москвой. Генерал погиб на месте.