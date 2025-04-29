Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, який загинув під час вибуху автомобіля в Підмосков’ї, відігравав ключову роль у військовому моніторингу війни проти України.

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Військовий аналітик Кремля став жертвою вибуху

За даними російських медіа, він керував групою бойового управління Генштабу ЗС Росії, що відслідковує ситуацію на фронті.

Москалик неодноразово представляв Міноборони Росії на міжнародних переговорах. У 2015 – 2021 роках він входив до складу робочої групи безпеки ТКГ у Мінську, а також брав участь у нормандських зустрічах у Берліні та Парижі. Також він готував аналітику для Кремля щодо ситуації на Донбасі.

Крім цього, Москалик був задіяний у плануванні військової кампанії в Сирії та в роботі над її "врегулюванням".

Нагадаємо, вибух авто, в якому перебував Москалик, стався 25 квітня у місті Балашиха поблизу Москви. Генерал загинув на місці.