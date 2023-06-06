Бабушку выносили на руках: в сети появились трогательные кадры эвакуации украинцев в Херсонской области

Ночью 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. В результате этого началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов Херсонской области, а более тысячи местных жителей должны были эвакуироваться из региона.

Спасатели и полиция помогают выбираться людям из подтопленных районов Херсонской области. Кроме этого, правоохранители просят местных жителей по возможности забирать с собой своих любимцев, ведь у них тоже есть шанс на спасение.

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Как проходит эвакуация населения после подрыва Каховской ГЭС

В Национальной полиции Украины показали трогательный кадр, как один из офицеров общины Максим Асеев помог пожилой женщине эвакуироваться из села Тягинка в Херсонской области. Полицейский вынес ее на руках.

Полицейский помог эвакуироваться пожилой женщине в Херсонской области / Видео Национальной полиции Украины

Ее населённый пункт оказался в воде после подрыва Каховской ГЭС. В полиции подчеркнули, что они пытаются спасти каждого жителя от последствий потопа.

В ГСЧС также показали, как спасатели помогают жителям покинуть опасные районы Херсона. На видео можно увидеть, как сотрудники спецслужбы вывозят людей из региона и эвакуируют пожилых людей.

ГСЧС помогает пожилым людям покинуть подтопленные районы Херсонской области / Видео ГСЧС

Некоторые люди пытаются эвакуироваться из опасных районов самостоятельно. Так, в сети появилось видео, где мужчина на надувной лодке сам гребет по затопленной улице.

Мужчина сам эвакуируется из затопленного района Херсонской области / Видео из телеграм-канала Сергея Стерненко

Большинство людей, покинувших свои дома из-за подтопления, находятся на железнодорожном вокзале в Херсоне. В сети появились фото, где жители Корабельного района города ждут своей эвакуации.

Жители Корабельного района Херсона ждут эвакуации на железнодорожном вокзале / Фото "Ґрунт"

Местные спасают животных от потопа

В сети также появились фото, где местные жители спасают своих домашних питомцев от большой воды. На снимках, которые опубликовало Суспільне Николаев мужчины выводят своих коров с подтопленных улиц.



В Херсонской области эвакуируют домашних животных от потопа / Фото Суспільного

В ГСЧС также призывали не бросать домашних животных на произвол судьбы. А эвакуировать их по возможности или отпускать с территории дома.



В подтопленных районах Херсонской области местные вывозят свой скот / Фото Суспільного

Также в Суспільном выложили видео, где жительницы одного из микрорайона Херсона с соседской собакой покидают свой затопленный дом пешком. Машины уже не пропускают из-за высокого уровня воды на улице.

Жительницы Херсона забрали соседскую собаку из подтопленного района города / Видео Суспільного

Что делать жителям Херсона, которые хотят эвакуироваться из подтопленных районов

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Херсонская городская военная администрация организовала бесплатную эвакуацию жителей подтопленных районов. Теперь жителей вывозят автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие регионы.

Если жители Херсона хотят получить дополнительную информацию об эвакуации, они могут обратиться по этим номерам:

"Горячая линия" эвакуации в Корабельном районе Херсона: +38 099 736 22 30

Городская "горячая линия" Херсона: +38 050 040 44 24 или +38 098 958 17 90

Лубинец также отметил, что жителям старостинских округов он рекомендует обращаться к старосте их населенного пункта.

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