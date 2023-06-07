Не саморазрушение и не прилеты: физик зафиксировал доказательства того, что Каховскую ГЭС взорвали
Источник:твиттер Ричарда Кортадо
В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В Кремле пытаются во всем обвинить Украину. Физик полностью разрушил российскую пропаганду.
Он объяснил, почему не стоит верить в теорию о том, что Каховская ГЭС подверглась саморазрушению или ее обстреляли. Для этого он привел наглядные данные.
Читайте также Украина созывает Совбез, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС
Магнитометр зафиксировал взрыв
По словам физика Ричарда Кортадо, взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. Произошло это с погрешностью около 5 минут. Речь идет о времени 02:50. Собственно, это же время указывает официальная украинская власть.
Взрыв зафиксировали на магнитометре / Скриншот с твиттера
Он также отметил, что Центрально-Восточноевропейская инфразвуковая сеть (CEEIN) также подтвердила инфразвуковое обнаружение взрыва на ГЭС. Регистрация прошла в районе Буковины. И она, по словам физика, "согласуется с 30-минутным ходом сигнала магнитной аномалии".
Также зафиксировали инфразвуковое обнаружение взрыва / Скриншот с твиттера
Очевидно, что я смотрел раньше основного взрыва. Однако, я считаю, что на дамбе должен быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем раздался основной взрыв,
– заметил физик.
Зафиксировали также ряд взрывов перед основным ночью / Скриншот с твиттера
Он, собственно, обратил внимание, что была целая серия "синхронизированных по времени взрывов". Они прогремели за несколько часов до основного подрыва Каховской ГЭС.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
- Информацию об этом сообщили в ОК "Юг" утром 6 июня. Тогда же власти Херсона призвали местных жителей внимательно следить за сообщениями ОВА. Также попросили следовать инструкциям.
- Представитель ОК "Юг" отметила, что оккупанты поняли масштабы того, что натворили, и начали сами эвакуацию. Причина здесь проста: больше всего пострадает именно левый берег, который они и оккупировали, ведь географически он ниже.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский выложил в сеть шокирующее видео. На нем он показал, что осталось от Каховской ГЭС, отметив, что россияне совершили экоцид.
- В то же время глава государства подчеркнул, что россиянам не удастся остановить Украину. Наши защитники продолжат делать все для того, чтобы освободить из-под оккупации родные земли.
- Для яркого сравнения у Maxar выложили спутниковые фото Каховской ГЭС до ее подрыва. Это позволяло лучше понимать масштабы разрушения.
- В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сделали нелестный прогноз. По их данным, поля на Юге нашего государства в следующем году могут стать пустыней.