Не саморазрушение и не прилеты: физик зафиксировал доказательства того, что Каховскую ГЭС взорвали

7 июня 2023, 06:36
Читати новину українською

Источник:

твиттер Ричарда Кортадо

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В Кремле пытаются во всем обвинить Украину. Физик полностью разрушил российскую пропаганду.

Он объяснил, почему не стоит верить в теорию о том, что Каховская ГЭС подверглась саморазрушению или ее обстреляли. Для этого он привел наглядные данные.

Читайте также Украина созывает Совбез, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС

Магнитометр зафиксировал взрыв

По словам физика Ричарда Кортадо, взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. Произошло это с погрешностью около 5 минут. Речь идет о времени 02:50. Собственно, это же время указывает официальная украинская власть.


Взрыв зафиксировали на магнитометре / Скриншот с твиттера

Он также отметил, что Центрально-Восточноевропейская инфразвуковая сеть (CEEIN) также подтвердила инфразвуковое обнаружение взрыва на ГЭС. Регистрация прошла в районе Буковины. И она, по словам физика, "согласуется с 30-минутным ходом сигнала магнитной аномалии".


Также зафиксировали инфразвуковое обнаружение взрыва / Скриншот с твиттера

Очевидно, что я смотрел раньше основного взрыва. Однако, я считаю, что на дамбе должен быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем раздался основной взрыв,
– заметил физик.


Зафиксировали также ряд взрывов перед основным ночью / Скриншот с твиттера

Он, собственно, обратил внимание, что была целая серия "синхронизированных по времени взрывов". Они прогремели за несколько часов до основного подрыва Каховской ГЭС.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

  • Информацию об этом сообщили в ОК "Юг" утром 6 июня. Тогда же власти Херсона призвали местных жителей внимательно следить за сообщениями ОВА. Также попросили следовать инструкциям.
  • Представитель ОК "Юг" отметила, что оккупанты поняли масштабы того, что натворили, и начали сами эвакуацию. Причина здесь проста: больше всего пострадает именно левый берег, который они и оккупировали, ведь географически он ниже.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский выложил в сеть шокирующее видео. На нем он показал, что осталось от Каховской ГЭС, отметив, что россияне совершили экоцид.
  • В то же время глава государства подчеркнул, что россиянам не удастся остановить Украину. Наши защитники продолжат делать все для того, чтобы освободить из-под оккупации родные земли.
  • Для яркого сравнения у Maxar выложили спутниковые фото Каховской ГЭС до ее подрыва. Это позволяло лучше понимать масштабы разрушения.
  • В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сделали нелестный прогноз. По их данным, поля на Юге нашего государства в следующем году могут стать пустыней.

Автор: Назарій Лазур