Подрыв Каховской ГЭС: дамба, вероятнее всего, была взорвана изнутри

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В Кремле уже успели обвинить во всем Украину. Но эксперты предполагают, что дамбу подорвали изнутри.

К такому выводу пришли эксперты по технике и боеприпасам. По их мнению, Каховская ГЭС испытала такие колоссальные разрушения, вероятно, из-за заложенной внутрь взрывчатки.

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ГЭС, скорее всего, взорвалась изнутри

В издании NYT обратили внимание также на последовательность позиции Украины, а также хаотические заявления со стороны России. Наше государство сразу же отмечало то, что россияне взорвали Каховскую ГЭС изнутри.

Тем временем в Кремле делали "противоречивые комментарии". Более того, даже успели заявить о "сознательном саботаже украинской стороны".

Эксперты отметили, что имеющиеся у них доказательства достаточно ограничены. Но, вероятнее всего, они свидетельствуют о том, что сооружение взорвали изнутри. Они также отметили, что на взрыв такой силы должно пойти несколько сотен килограммов взрывчатки.

В то же время подчеркнули, что внешняя детонация бомбой или ракетой не принесли бы такого результата. Для этого понадобилась бы "взрывчатка во много раз больше".

"Вы будете ограничены тем, сколько может нести боеголовка. Даже прямое попадание может не разрушить дамбу", – говорил профессор техники и эксперт по взрывчатым веществам из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн Ник Глумак.

Представитель ОК "Юг" в эфире "Радио Свобода" также опровергла басню россиян о якобы ракетном ударе. По ее словам, "это видно даже по характеру повреждений, внешнему виду самой дамбы". Она подчеркивает, что дамбу взорвали изнутри.

Все эти заявления подтверждают гипотезу физика Ричарда Кортадо. Он, ссылаясь на данные магнитометра в Бухаресте, заявил, что это был взрыв. По его словам, устройства зафиксировали его тогда, когда и стало известно о подрыве дамбы. В то же время такие показатели невозможно было бы снять, будь это просто ракетный удар или, что еще смешнее, саморазрушение Каховской ГЭС.