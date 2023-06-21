Эвакуация из затопленных Олешек: в "Атеше" рассказали, что делают с теми, у кого паспорт Украины

В Украине продолжают сражаться с последствиями теракта на Каховской ГЭС. Агенты "Атеша" активно помогали людям, пострадавшим в оккупированных Олешках.

Города, среди самых пострадавших на Херсонщине. Собственно там активно работают агенты "Атеш Гражданская сила". Они помогают людям, которые остались в Олешках и страдают от большой воды.

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Агенты работают в МЧС

В "Атеш" отмечают, что их агенты работают в российском МЧС на временно оккупированных территориях. Они занимаются борьбой с последствиями циничного подрыва Каховской ГЭС 6 июня.

Ежедневно обнаруживают с десяток стариков / Фото "Атеш"

По имеющимся данным, в Олешках ежедневно выявляют до 10 подтопленных людей. Речь в основном о тех, у кто уже солидный возраст.

В Олешках спасают людей от большой воды: смотрите видео

Агенты рассказывают, что в эвакуации отказывали людям, у которых были паспорта Украины. Более того, тех, кто самостоятельно пытался спастись от большой воды, – возвращали в город, который шел под воду, силой. Эти действия оправдывали тем, что граждане нашего государства могут быть "украинскими ДРГ".

Нет предела русской подлости и жестокости. Почти не осталось преступления, которое они не совершили,

– говорят в "Атеше".

От Каховской ГЭС почти ничего не осталось