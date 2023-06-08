Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт, передает 24 Канал. Он добавил, что Россия не рассчитала, что тоже ощутит роковые последствия подрыва Каховской ГЭС

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Замысел россиян

На Херсонском направлении военная ситуация "уплыла" в прямом и переносном смысле этого слова. Вероятно, россияне хотели снести только верхнюю часть дамбы и сбросить небольшое количество воды так, чтобы уровень в водохранилище остался таким, чтобы наполнять Северокрымский канал.

Оккупанты благодаря дождям и полному закрытию шлюзов водосброса максимально подняли уровень воды до 17,5 метров.

Однако не рассчитали. Видимо, не рассчитали взрывчатку или там саперы-дилетанты. В результате дамба обвалилась очень сильно и произошел большой водосброс,

– сказал Жданов.

Вместо того чтобы поднять уровень воды о том, что россияне говорили ранее, они затопили большую часть Херсонской области, в частности левый берег, где утопили свои войска.

Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите видео

Не предупредили своих

Российские солдаты, которые были ниже по течению, не знали и не были предупреждены о том, что Россия будет подрывать ГЭС. Даже когда вода начала подниматься, им никто не приказал об эвакуации или уходе.

Скоро Генштаб ВСУ подведет итоги и сообщит, сколько вражеской техники утонуло в результате подрыва дамбы, особенно на островах в районе Херсона.

Обратите внимание! Подрыв россиянами Каховской ГЭС сменил линию фронта на Юге Украины. Российские силы на левом берегу потеряли первую линию обороны.

Однако теперь российская артиллерия тяжело достает, потому что вынуждена была отступить, а что не смогла – стоит в воде. К сожалению, россияне наносят авиационные удары по территории Херсонской и Запорожской областей.

Важно! Армия России 8 июня нанесла удар по нескольким районам города Херсон. По последним данным, в результате вражеского обстрела ранены девять человек. Среди них: двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии.

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