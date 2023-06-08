Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт, передает 24 Канал. Он добавил, что Россия не рассчитала, что тоже ощутит роковые последствия подрыва Каховской ГЭС
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Замысел россиян
На Херсонском направлении военная ситуация "уплыла" в прямом и переносном смысле этого слова. Вероятно, россияне хотели снести только верхнюю часть дамбы и сбросить небольшое количество воды так, чтобы уровень в водохранилище остался таким, чтобы наполнять Северокрымский канал.
Оккупанты благодаря дождям и полному закрытию шлюзов водосброса максимально подняли уровень воды до 17,5 метров.
Однако не рассчитали. Видимо, не рассчитали взрывчатку или там саперы-дилетанты. В результате дамба обвалилась очень сильно и произошел большой водосброс,
– сказал Жданов.
Вместо того чтобы поднять уровень воды о том, что россияне говорили ранее, они затопили большую часть Херсонской области, в частности левый берег, где утопили свои войска.
Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите видео
Не предупредили своих
Российские солдаты, которые были ниже по течению, не знали и не были предупреждены о том, что Россия будет подрывать ГЭС. Даже когда вода начала подниматься, им никто не приказал об эвакуации или уходе.
Скоро Генштаб ВСУ подведет итоги и сообщит, сколько вражеской техники утонуло в результате подрыва дамбы, особенно на островах в районе Херсона.
Однако теперь российская артиллерия тяжело достает, потому что вынуждена была отступить, а что не смогла – стоит в воде. К сожалению, россияне наносят авиационные удары по территории Херсонской и Запорожской областей.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Россияне цинично взорвали Каховскую ГЭС и не эвакуируют жителей оккупированного левобережья Херсонщины. Теперь известно о 9 погибших во временно оккупированных Олешках.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что подрыв ГЭС – это использование неселективного оружия, которое приравнивается по влиянию на гражданское население и инфраструктуре к тактическому ядерному оружию.
- Украина договорилась с ООН об эвакуации населения с оккупированного левобережья. Для этого Россия должна предоставить миссию гарантии безопасности.