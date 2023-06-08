Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт, передає 24 Канал. Він додав, що Росія не розрахувала, що теж відчує фатальні наслідки підриву Каховської ГЕС.

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Задум росіян

На Херсонському напрямку військова ситуація "попливла" у прямому й переносному сенсі цього слова. Ймовірно, росіяни хотіли знести лише верхню частину дамби й скинути невелику кількість води так, аби рівень у водосховищі залишився таким, щоб наповнювати Північнокримський канал.

Окупанти завдяки дощам й повному закриттю шлюзів водоскиду максимально підняли рівень води до 17,5 метрів.

Проте не розрахували. Мабуть, не розрахували вибухівку або там сапери-дилетанти. У результаті дамба обвалилась дуже сильно й сталося велике водоскидання,

– сказав Жданов.

Замість того, щоб підняти рівень води про, що росіяни говорили раніше, вони затопили велику частину Херсонської області, зокрема лівий берег, де втопили свої війська.

Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться відео

Не попередили своїх

Російські солдати, які були нижче за течією не знали й не були попереджені про те, що Росія підриватиме ГЕС. Навіть коли вода почала підійматися, їм ніхто не наказав про евакуацію чи відхід.

Скоро Генштаб ЗСУ підіб'є підсумки й повідомить, скільки ворожої техніки потонуло внаслідок підриву дамби, особливо на островах у районі Херсона.

Зверніть увагу! Підрив росіянами Каховської ГЕС змінив лінію фронту на Півдні України. Російські сили на лівому березні втратили першу лінію оборони.

Проте тепер російська артилерія важко дістає, тому що вимушена була відступити, а та що не змогла – стоїть у воді. На жаль, росіяни завдають авіаційні удари по території Херсонської й Запорізької областей.

Важливо! Армія Росії 8 червня завдала удару по кількох районах міста Херсон. За останніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранено дев'ять людей. Серед них: двоє працівників ДСНС, поліціянт, лікар та волонтер з Німеччини.

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