Аргументы России абсурдны: в ISW объяснили, кому и почему действительно выгодно взорвать Каховскую ГЭС

В последние дни активно обсуждается возможный подрыв Каховской ГЭС. В то же время неясно, какой цели хочет достичь враг, если решится на такой теракт.

В Институте по изучению войны проанализировали данные из открытых источников. Составители отчета попытались объяснить, кому и почему может быть выгоден подрыв Каховской ГЭС.

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Подрыв дамбы выгоден для самих россиян

Аналитики предполагают, что российские военные действительно могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС. Такое действие может помочь врагу прикрыть его уход. Кроме того, это не позволит украинским военным преследовать оккупантов в глубь Херсонской области.

Сразу же составители отчета отметили, что в подрыве ГЭС с высокой вероятностью обвинят именно Украину. Отметим, что Россия регулярно упрекает наше государство, а затем сама и делает то, что якобы должны делать ВСУ. Это привычная для них практика, которую мы успели заметить за последние месяцы.

Почему Украине подрыв не выгоден

В то же время в Институте по изучению войны объяснили, что не так с упреком о подрыве именно Украиной. Аналитики подчеркивают, что ответное действие станет причиной затопления 80 украинских городов. Кроме того, взрыв на ГЭС может нанести большой ущерб электроснабжению. Напомним, что враг серьезно повредил 40% нашей энергетической инфраструктуры.

Так что нужен этот теракт исключительно России. Он позволит прикрыть российское войско, когда оно будет отступать. А расширение Днепра станет очередным препятствием для ВСУ, ведь нужно будет перебраться на тот берег, чтобы продолжать контрнаступление.

Россия продолжает сыпать абсурдными заявлениями

Аналитики добавляют, что заявления о том, что российские военные не будут подрывать дамбу в страхе лишить Крым водоснабжения – абсурдны. Как отмечают составители отчета, полуостров с начала аннексии выживал без доступа к вытекающему из Днепра каналу. Поэтому сейчас говорить о каких-то возможных проблемах для его жителей бессмысленно. За годы мы имели возможность наблюдать за тем, как оккупанты снабжали Крым водой, хотя и не имели доступа к этому каналу.

Россияне пытаются сохранить буферную зону

По словам аналитиков, враг стремится удержать восток Херсонщины не из-за возможных проблем с водоснабжением. Первоочередная цель – создание буферной зоны. Она должна позволить защитить Крым, а также не дать артиллерии Украины приблизиться в зону, которая позволила бы бить по нему. Именно поэтому подрыв дамбы, по мнению военного руководства России, может позволить сохранить соответствующую буферную зону.

Чем грозит подрыв Каховской ГЭС

Отметим, что 21 октября президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное предупреждение. Он подчеркнул, что подрыв дамбы может привести к прерыванию водоснабжения большей части Юга Украины.

Кроме того, взрыв на Каховской ГЭС может повлечь за собой серьезный риск для Запорожской АЭС. Напомним, что она расположена выше по течению дамбы.

Собственно, для охлаждения объектов станции и используется вода из Каховского водохранилища.

Добавим, что враг планировал взорвать Каховскую ГЭС еще в апреле. Соответствующую информацию озвучили в ГУР МО. В то же время следует понимать, что сейчас оккупанты занимаются минированием шлюзов. Так что в любой момент угроза может трансформироваться в настоящий теракт.

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