Арбузы под надежной защитой: как фермер в Херсонской области боролся с подтоплением после подрыва ГЭС
После подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались поля с урожаем. Один из фермеров Херсона рассказал, как от стихии спасал арбузы.
Россияне коварно взорвали Каховскую ГЭС 6 июня. В результате террористического акта захватчиков затопленными оказались десятки населенных пунктов Херсонщины. Кое-где подтопление фиксировали и в Николаевской области. 24 Канал.
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Как фермер спасал урожай арбузов
Фермер в Херсонской области создал настоящую "систему обороны", чтобы спасти будущий урожай арбузов, моркови и огурцов. Виктор Свидерский рассказал, что аграрий сделал земляной вал и несколько рвов. Такая тактика помогла ему спасти поле от затопления. Хотя вода подходила, и Южный Буг был наравне с земляным валом, однако ростки удалось защитить.
Вы видите, какой вал совершил. Там дальше идет Буг, и Буг дошел почти поверх этого вала. В некоторых местах переливался, ребята с лопатами, трактор – нагребали, дальше подбрасывали. Здесь всюду полностью стояла вода, на поле вода не зашла, до арбузов не достала. Там дальше морковь идет, огурцы,
– рассказал Виктор.
Как фермер боролся с затоплением: смотрите видео
По словам агронома, фермер вместе с командой 2 дня боролся со стихией, чтобы вода не подтопила поле. Они вырыли несколько "линий обороны". Первая проходила в нескольких метрах от поля – между посадками, где трактором вырыли траншею. Второй "линией обороны" стали рвы, которые люди рыли вручную лопатами, а третьей - навернули огромный земляной вал.
"Боритесь до последнего и ни на секунду не сдавайтесь", - подчеркнул фермер.
Какую "систему обороны" создали аграрии: смотрите видео
Подрыв Каховской ГЭС: основное
- В ОК "Юг" сообщили о террористическом акте россиян. Они подчеркнули, что экоцид они совершили намеренно, взорвав дамбу Каховской ГЭС.
- После этого в Херсонской области ввели чрезвычайное положение и начали эвакуацию населения из опасных районов. В частности, из Корабельного района Херсона и нескольких поселков, оказавшихся под угрозой затопления.
- Россияне, в свою очередь, никакой эвакуации не проводили. Более того, они даже запретили людям из затопленных населенных пунктов выезжать. Фактически "освободители" бросили людей на оккупированной части Херсонщины на произвол судьбы.
- Кроме того, что враг подорвал Каховскую ГЭС и цинично обвинил во всем Украине, россияне еще и начали обстреливать спасавшихся из затопленных районов людей. В частности, оккупанты несколько раз обстреливали микрорайон Корабел, где проводили эвакуацию херсонцев.
- По состоянию на данный момент, местные власти продолжают эвакуацию и ликвидацию последствий затопления. Более 3700 херсонцев эвакуировали из подтопленных населенных пунктов и Корабельного района Херсона.