Терактом на Каховской ГЭС оккупанты на время лишили ВСУ возможности проводить военные операции по Днепру. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт.

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Как повлияет экотеррор на фронт

Александр Мусиенко подчеркнул, что об ухудшении состояния российской армии из-за подрыва ГЭС говорить не приходится. Вероятно, оккупанты будут предпринимать попытки опрокидывать силы и средства, впрочем, ситуация контролируемая.

Что касается украинской армии, то террор россиян не повлиял на сценарий ведения боевых действий и не останавливает контрнаступление ВСУ.

Переправа и форсирование Днепра – это далеко не единственный путь, которым можно освобождать Юг,

– заметил Мусиенко.

В то же время затопление временно оккупированной Кинбурнской косы и бегство оттуда окупантов может иметь положительные последствия.

"В будущем это позволит нам закрепиться там и, возможно, разместить какие-то средства, которые там будут целесообразны, например, противокорабельные ракеты", – добавил он.

К тому же, отсутствие врага свидетельствует о невозможности совершения обстрелов по украинским позициям.

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