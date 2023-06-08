Терактом на Каховской ГЭС оккупанты на время лишили ВСУ возможности проводить военные операции по Днепру. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт.
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Как повлияет экотеррор на фронт
Александр Мусиенко подчеркнул, что об ухудшении состояния российской армии из-за подрыва ГЭС говорить не приходится. Вероятно, оккупанты будут предпринимать попытки опрокидывать силы и средства, впрочем, ситуация контролируемая.
Что касается украинской армии, то террор россиян не повлиял на сценарий ведения боевых действий и не останавливает контрнаступление ВСУ.
Переправа и форсирование Днепра – это далеко не единственный путь, которым можно освобождать Юг,
– заметил Мусиенко.
В то же время затопление временно оккупированной Кинбурнской косы и бегство оттуда окупантов может иметь положительные последствия.
"В будущем это позволит нам закрепиться там и, возможно, разместить какие-то средства, которые там будут целесообразны, например, противокорабельные ракеты", – добавил он.
К тому же, отсутствие врага свидетельствует о невозможности совершения обстрелов по украинским позициям.
Подрыв Каховской ГЭС: ключевые новости
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что подрыв ГЭС – это использование неселективного оружия, которое приравнивается по влиянию на гражданское население и инфраструктуре к тактическому ядерному оружию.
- В МИД Украины заявили, что 8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Координатор системы ООН в Украине, Гуманитарная координатор Дениз Браун провели переговоры. Стороны все же договорились о проведение эвакуации с левого берега Херсона.
- В Херсонской ОВА сообщили, что люди, которые отказались от эвакуации, воспринимают спасателей как службу доставки.