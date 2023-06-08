Терактом на Каховській ГЕС окупанти на певний час позбавили ЗСУ можливості проводити військові операції по Дніпру. Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт.

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Як вплине екотерор на фронт

Олександр Мусієнко наголосив, що про погіршення стану російського війська через підрив ГЕС говорити не доводиться. Ймовірно, окупанти будуть робити спроби перекидати сили та засоби, втім ситуацію контрольована.

Щодо української армії, то терор росіян не вплинув на сценарій ведення бойових дій та не зупиняє контрнаступ ЗСУ.

Переправа і форсування Дніпра – це далеко не єдиний шлях, яким можна звільняти Південь,

– зауважив Мусієнко.

Водночас затоплення тимчасово окупованої Кінбурнської коси та втеча звідти окупантів може мати позитивні наслідки.

"У майбутньому це дасть змогу нам закріпитися там й, можливо, розташувати якісь засоби, які там будуть доцільні, наприклад, протикорабельні ракети", – додав він.

До того ж відсутність ворога свідчить про неможливість здійснення обстрілів по українських позиціях.

Підрив Каховської ГЕС: ключові новини