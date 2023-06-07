Военный эффект от подрыва Каховской ГЭС мал, – Пионтковский назвал 2 мотива России

В России наблюдается огромный конфликт внутри военно-политического руководства. Их охватила полная паника.

Так, оккупанты прибегли к циничному подрыва Каховской ГЭС. По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, основным мотивом был панический страх контрнаступления. Об этом он сказал 24 Каналу.

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Страх и шантаж

Российским войскам нужно было лишить украинского военно-политического руководства одной из опций – форсирование Днепра и атака оттуда на Херсонском направлении. Сейчас, к сожалению, это невозможно.

Военный эффект сравнительно мал, эта опция не была центральной. К сожалению, форсирование Днепра без авиационной поддержки, которую Украина получит всего через несколько месяцев… Вряд ли это было основное направление,

– считает публицист.

Пионтковский считает, что таким образом россияне продолжают шантажировать Запад. Им важно показать, что они крутые и отвязные, поэтому с легкостью могут взорвать ГЭС или что-нибудь другое. Неудивительно, что сразу же возникла угроза возможной аварии на ЗАЭС.

"Это продолжающийся шантаж. Мол, если вы не пойдете на то, чем сейчас завалили Киев (всякими мирными предложениями прекращение огня, чтобы Владимир Путин мог сохранить часть украинские территории и продать это своим людям как почетную ничью), тогда мы пойдем на все, что угодно", – объяснил Пионтковский.

Здесь и паника, и шантаж одновременно. Именно такое сочетание возможно с психологической точки зрения.

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