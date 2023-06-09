Нет – экоциду и преступлениям России: люди в мире выходят на улицы, чтобы осудить подрыв ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС Россией повлек за собой настоящую техногенную катастрофу, требующую внимания от мирового сообщества. Люди в разных уголках мира выходят на улицы, чтобы заявить, что дома украинцев затопило водой из-за преступных действий оккупантов.
Очевидно, теракт россиян на Каховской гидроэлектростанции является очередным военным преступлением Кремля, на которое невозможно закрыть глаза. 24 Канал информирует об акциях в разных городах западных государств, в которых участвует с каждым разом все больше и больше людей.
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Экоцид нужно остановить
Отметим, что более чем в 80-ти городах планеты люди вышли на улицы и требуют остановить экоцид, который делает Россия в Украине. Также демонстранты желают, чтобы государство-террориста наконец-то выгнали из Совбеза ООН и усилили против него санкции.
Не менее важно предоставление Украине оружия – в частности F-16, танков и ракет. Нужна техника для того, чтобы Вооруженные Силы выгнали всех захватчиков и в Европе воцарился мир.
Акция в Сиэтле, США в поддержку Украины / фото 24 Канала
Собственно, Ермоленко создал немало постеров, которые можно использовать при демонстрациях в поддержку Украины и осуждении российского терроризма.
Кроме того, эти изображения можно и нужно распространять в социальных сетях.
Постеры в поддержку Украины / автор Андрей Ермоленко / 24 Канал
Подрыв Каховской ГЭС: последнее
- Идет эвакуация людей из затопленных районов Херсонской и Николаевской областей нашего государства. Волонтер Виталий Боруль показал кадры спасения украинцев из этих регионов.
- В то же время важно понимать, что оккупанты продолжают обстреливать Херсон и другие города, в частности, происходит это прямо во время эвакуации. Было известно по меньшей мере о трех раненых в результате этого.
- Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота заявлял, что уровень воды упал ниже так называемой "мертвой точки" – то есть ниже 12,7 метра.