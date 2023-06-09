Нет – экоциду и преступлениям России: люди в мире выходят на улицы, чтобы осудить подрыв ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС Россией повлек за собой настоящую техногенную катастрофу, требующую внимания от мирового сообщества. Люди в разных уголках мира выходят на улицы, чтобы заявить, что дома украинцев затопило водой из-за преступных действий оккупантов.

Очевидно, теракт россиян на Каховской гидроэлектростанции является очередным военным преступлением Кремля, на которое невозможно закрыть глаза. 24 Канал информирует об акциях в разных городах западных государств, в которых участвует с каждым разом все больше и больше людей.

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Экоцид нужно остановить

Отметим, что более чем в 80-ти городах планеты люди вышли на улицы и требуют остановить экоцид, который делает Россия в Украине. Также демонстранты желают, чтобы государство-террориста наконец-то выгнали из Совбеза ООН и усилили против него санкции.

Не менее важно предоставление Украине оружия – в частности F-16, танков и ракет. Нужна техника для того, чтобы Вооруженные Силы выгнали всех захватчиков и в Европе воцарился мир.

Акция в Сиэтле, США в поддержку Украины / фото 24 Канала

Организатором акций является общественное сообщество Армия Обществ Украины (Communities Army of Ukraine – CAU) в партнерстве с выдающимся украинским художником Андреем Ермоленко.

Собственно, Ермоленко создал немало постеров, которые можно использовать при демонстрациях в поддержку Украины и осуждении российского терроризма.

Кроме того, эти изображения можно и нужно распространять в социальных сетях.

Постеры в поддержку Украины / автор Андрей Ермоленко / 24 Канал

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