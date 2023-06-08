Страх и ненависть окупантов: наводнение сильно подтопило их первую линию обороны на Херсонщине, – ISW

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Они преследовали цель помешать продвижению ВСУ. В то же время, сильно подтопили свою первую линию обороны.

Это подчеркивают аналитики. Они отмечают, что разрушение дамбы существенно изменяет как географию, так и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины.

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Оборонные позиции врага затоплены

В Институте по изучению войны отметили, что снимки в ближнем инфракрасном диапазоне, сделанные в 04:00 утра по восточному времени 7 июня, демонстрируют, что "затопление серьезно нарушает подготовленные российские оборонные позиции на левом берегу Днепра". Аналитики отмечают, что особенно это касается позиций врага на первой линии в Голой Пристани и Олешках.

Составители отчета отметили, что разрушение Каховской ГЭС влияет на позиции российских военных на левом берегу Днепра. Наводнение, которое произошло после подрыва дамбы, разрушило много полевых укреплений первой линии врага. Их оккупанты планировали использовать, чтобы защищаться от атак ВСУ.

В Институте предполагают, что быстрое наводнение, вероятно, заставило отступить личный состав и технику врага в основных точках концентрации в Олешках и Голой Пристани. Эти позиции оккупанты ранее использовали, чтобы обстреливать Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Кроме того, наводнение уничтожила русские минные поля вдоль побережья. Аналитики отметили, что мины врага взрываются в паводковой воде. Между тем, коллаборант Сальдо заявил, что подрыв Каховской ГЭС якобы выгоден для российской обороны. Ведь он усложнит продвижение наших защитников через реку. Правда, он ничего не говорит о первой линии подготовленных укреплений.

Составители отчета обратили внимание на то, что точно неизвестно, сколько техники враг потерял в первые 24 часа после подрыва дамбы.

Оккупанты боялись продвижения ВСУ

Аналитики обратили внимание на то, что за день до разрушения ГЭС российские военкоры выражали обеспокоенность. Их беспокоили якобы украинские переправы через Днепр. Один из блогеров, связанных с Кремлем, утверждал, что 5 июня активные боевые действия происходили в районе Дачи на восточном берегу Днепра.

Это в 11 километрах юго-западнее Херсона. Он также утверждал, что в тот же день в дельте Днепра выросло количество украинских скоростных катеров. Между тем другой военкор предположил, что ВСУ якобы пытаются создать плацдарм, захватив Каховскую ГЭС.

ISW не дает никаких оценок относительно того, пытались ли украинцы пересечь реку или с какой целью они могли это сделать,

– говорят аналитики.

В то же время определенная обеспокоенность со стороны врага в информационном пространстве демонстрирует, что они боялись, что эта переправа произойдет. И в сознании россиян было убеждение, что если она уже не произошла, то будет неизбежной.