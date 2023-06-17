Остались только развалины: новые спутниковые снимки Каховской ГЭС
17 июня 2023, 07:01Читати новину українською
Источник:"Схемы"
После подрыва Каховской ГЭС река Днепр затопила населенные пункты левого и правого берега Херсонщины. Сейчас вода постепенно отходит.
Компания Maxar опубликовала свежие спутниковые снимки разрушенной русскими войсками Каховской ГЭС. На фото видны руины дамбы.
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Вода постепенно отходит
Добавим, что кадры были сделаны 16 июня и подробно демонстрируют нынешний вид уничтоженной дамбы.
Кроме того, компания опубликовала фотографию речного терминала "Нибулон" в поселке Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Ранее его территория была затоплена, однако на снимке видно, что вода оттуда отошла.
Спутниковые снимки Каховской ГЭС / Фото Maxar Technologies
Ситуация в Херсонской области: главное
- Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что в пятницу, 16 июня, российские оккупанты ударили по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона.
- Было ранено 23 человека. Все пострадавшие госпитализированы. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.
- Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба отметил, что за сутки на территории Херсонской области пострадали 25 человек. К сожалению, также известно о двух погибших.