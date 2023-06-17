Остались только развалины: новые спутниковые снимки Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС река Днепр затопила населенные пункты левого и правого берега Херсонщины. Сейчас вода постепенно отходит.

Компания Maxar опубликовала свежие спутниковые снимки разрушенной русскими войсками Каховской ГЭС. На фото видны руины дамбы.

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Вода постепенно отходит

Добавим, что кадры были сделаны 16 июня и подробно демонстрируют нынешний вид уничтоженной дамбы.

Кроме того, компания опубликовала фотографию речного терминала "Нибулон" в поселке Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Ранее его территория была затоплена, однако на снимке видно, что вода оттуда отошла.

Спутниковые снимки Каховской ГЭС / Фото Maxar Technologies

Ситуация в Херсонской области: главное