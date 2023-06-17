Компанія Maxar опублікувала свіжі супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. На фото видніються руїни дамби.

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Вода поступово відходить

Додамо, що кадри були зроблені 16 червня та детально демонструють нинішній вигляд знищеної греблі.

Крім того, компанія опублікувала світлину річкового терміналу "Нібулон" у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена, проте на знімку видно, що наразі вода звідти відійшла.

Супутникові знімки Каховської ГЕС / Фото Maxar Technologies

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