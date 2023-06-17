Компанія Maxar опублікувала свіжі супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. На фото видніються руїни дамби.
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Вода поступово відходить
Додамо, що кадри були зроблені 16 червня та детально демонструють нинішній вигляд знищеної греблі.
Крім того, компанія опублікувала світлину річкового терміналу "Нібулон" у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена, проте на знімку видно, що наразі вода звідти відійшла.
Супутникові знімки Каховської ГЕС / Фото Maxar Technologies
Ситуація в Херсонській області: головне
- Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти вдарили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині Херсона.
- Було поранено 23 людини. Усіх постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.
- Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.
- Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба зазначив, що протягом доби на території Херсонської області постраждали 25 людей. На жаль, також відомо про двох загиблих.