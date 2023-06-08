Международные организации должны вмешаться и помочь: как россияне мешают людям эвакуироваться

Накануне российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло масштабное затопление Херсонщины. Интересно, что некоторые военные не были сообщены о готовящемся подрыве дамбы.

Части их подразделений запретили покидать свои позиции. Впрочем, лучше бы, если бы они ушли. Оккупанты мешали людям эвакуироваться собственными силами. Об этом 24 Каналу сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Люди не имели шанса на спасение

Россияне украли у людей большинство лодок для использования в военных целях и попыток взорвать острова. У людей осталось их не так много.

Когда люди пытались спасать жителей своих населенных пунктов, оккупанты мешали им это делать. Они потребовали деньги за эту возможность. Кроме того, никто не отменял комендантский час. Люди в подтопленных домах не имели шансов на помощь. На левом берегу действительно ужас,

– подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

Совершенно хаотичную эвакуацию оккупанты начали делать слишком поздно и не завершили эту процедуру. Они сделали пропагандистскую картинку, а сейчас их ничего не интересует. В ближайшие дни они обнародуют так называемую "программу поддержки" людей с оккупированных территорий, которая предусматривает вывоз в депрессивные регионы страны-агрессора.

Мол, собирайте вещи, мы вас вывезем в Россию, там у вас все будет здорово. Но ведь это действительно не так. Людей вывозят и бросают. Еще говорят, что они должны быть благодарны за российские паспорта, которые дают по принуждению. В их методичках и тактике ничего не изменилось,

– констатировал Соболевский.

К сожалению, есть первые жертвы на оккупированной части Херсонщины. Точное количество установить невозможно. Как подчеркивает Соболевский, ужаснее всего то, что эта ситуация сейчас продолжается. Люди в этом положении прямо сейчас, им почти невозможно помочь.

"Если бы было вмешательство со стороны международного сообщества, влияние на Россию, чтобы дали доступ представителям гуманитарных организаций, это спасло бы жизнь и здоровье людей. Но сейчас я не вижу реакции со стороны международных организаций", – подытожил заместитель председателя Херсонского областного совета.

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