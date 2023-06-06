Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин. Он отметил, что позиция Китая в этом вопросе будет предсказуемой: в очередной раз попробовать усадить Украину за стол переговоров со страной-агрессором.

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Угроза, от которой нужно избавиться

С одной стороны, Пекин будет демонстрировать, что он не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС, мол, наши "руки чистые".

В то же время, Китай может акцентировать внимание на том, что с этим "опасным Путиным" нужно как можно быстрее договариваться. Тем более что они предупреждали, что с Россией нужно сесть за стол переговоров, иначе Путин еще что-то ужасное сделает,

– предположил политический деятель из США.

Это вполне ожидаемая логика Пекина. Однако Путин – это угроза, с которой не нужно договариваться, а от которой нужно избавиться.

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Поэтому ни переговоры с Путиным, как предлагает Китай, ни "фальшивый" мир, который якобы с ним следует заключить, это все не имеет смысла. Ведь в конечном итоге, по мнению общественного деятеля, именно украинцы будут решать, какой результат окончания войны считать победой.

"Поэтому попытки Китая остановить войну в тот момент, когда Путин является самым слабым, загнанным в угол, предсказуемый шаг китайской дипломатии. Но это не приведет к результатам, на которые надеются Москва и Пекин. Война не остановится из-за этой экологической и террористической катастрофы", – уверен Юрий Рашкин.

Обратите внимание! Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. В офисе спикера китайского МИД по запросу Укринформа заявили, что "все стороны будут преданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации". В то же время в ведомстве отметили позицию Пекина относительно "кризиса в Украине". Она остается "последовательной и четкой".

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