Про це 24 Каналу розповів політичний і громадський діяч зі США Юрій Рашкін. Він зауважив, що позиція Китаю в цьому питанні буде передбачуваною: вкотре спробувати посадити Україну за стіл переговорів з країною-агресоркою.

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Загроза, якої потрібно позбутися

З одного боку Пекін буде демонструвати, що він не має жодного відношення до підриву Каховської ГЕС, мовляв, наші "руки чисті".

Водночас Китай може акцентувати увагу на тому, що з цим "небезпечним Путіним" потрібно якнайшвидше домовлятися. Тим більш, що вони попереджали, що з Росією потрібно сісти за стіл переговорів, інакше Путін ще щось жахливе зробить,

– припустив політичний діяч з США.

Це цілком очікувана логіка Пекіна. Однак Путін – це загроза, з якою не потрібно домовлятися, а якої потрібно позбутися.

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Тому ані переговори з Путіним, як пропонує Китай, ані "фальшивий" мир, який нібито з ним потрібно укласти, це все не має сенсу. Адже в кінцевому результаті, на думку громадського діяча, саме українці будуть вирішувати, який результат закінчення війни вважати перемогою.

"Тому спроби Китаю зупинити війну в той момент, коли Путін є найслабшим, загнаним в кут, є передбачуваним кроком китайської дипломатії. Але це не призведе до результатів, на які сподівається Москва та Пекін. Війна не зупиниться через цю екологічну та терористичну катастрофу", – впевнений Юрій Рашкін.

Зверніть увагу! Китай відреагував на підрив Каховської ГЕС. В офісі речника китайського МЗС на запит Укрінформу заявили, що "усі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації". Водночас у відомстві наголосили на позиції Пекіну щодо "кризи в Україні". Вона залишається "послідовною та чіткою".

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