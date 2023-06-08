Большинство территории Херсонщины, пострадавшей от затоплений после подрыва ГЭС, все еще оккупировано Россией. Но о захваченных территориях и людях на них диктатор Путин не слишком беспокоится – об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает 24 Канал.

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Путин боится ехать на Херсонщину

Песков в интервью российским журналистам заявил, что у Путина нет планов посетить оккупированную Херсонщину, где уже десятки населенных пунктов оказались под водой из-за российского теракта. Очевидно, что диктатор панически боится выезжать из Кремля, а до захваченных территорий, которые Россия считает "своими", ему нет дела.

Ранее, 18 апреля, Путин уже якобы ездил на оккупированную Херсонщину и Луганщину. Однако впоследствии украинская разведка доложила, что настоящего диктатора там не было, в оккупированных регионах интервью давал двойник Путина.

Важно! Россия не организовала эвакуацию из находящихся под оккупацией подтопленных населенных пунктов. Кроме того, российские войска мешают украинцам выбираться из затопленных поселков самостоятельно – самая плохая ситуация в Олешках.

Визит Зеленского в Херсон

Владимир Зеленский посетил Херсон 8 июня и провел там координационное совещание по устранению последствий катастрофы.

Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсона,

– сообщил Зеленский.

Впоследствии президент посетил переправу в Херсоне и подчеркнул, что главная задача власти – максимально помочь людям и защитить их жизнь.

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