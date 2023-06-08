Большинство территории Херсонщины, пострадавшей от затоплений после подрыва ГЭС, все еще оккупировано Россией. Но о захваченных территориях и людях на них диктатор Путин не слишком беспокоится – об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает 24 Канал.
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Путин боится ехать на Херсонщину
Песков в интервью российским журналистам заявил, что у Путина нет планов посетить оккупированную Херсонщину, где уже десятки населенных пунктов оказались под водой из-за российского теракта. Очевидно, что диктатор панически боится выезжать из Кремля, а до захваченных территорий, которые Россия считает "своими", ему нет дела.
Ранее, 18 апреля, Путин уже якобы ездил на оккупированную Херсонщину и Луганщину. Однако впоследствии украинская разведка доложила, что настоящего диктатора там не было, в оккупированных регионах интервью давал двойник Путина.
Визит Зеленского в Херсон
Владимир Зеленский посетил Херсон 8 июня и провел там координационное совещание по устранению последствий катастрофы.
Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсона,
– сообщил Зеленский.
Впоследствии президент посетил переправу в Херсоне и подчеркнул, что главная задача власти – максимально помочь людям и защитить их жизнь.
Россияне взорвали Каховскую ГЭС: последние новости
- Из-за подрыва Каховской ГЭС вода уже поднимается и в реке Ингулец и подходит вплотную к домам. Под угрозой затопления уже находятся, по меньшей мере, четыре населенных пункта Калиновской общины.
- Экологи убеждены, что российский теракт на ГЭС негативно повлияет на экономику Украины. В этом году урожай в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях окажется под угрозой из-за затопления и проблем с водоснабжением.
- Вода в Херсонской области начнет спадать только в 20-х числах июня. До тех пор оценить последствия террористического акта России полностью невозможно.