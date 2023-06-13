"Лучше бы ВСУ начали наступление, чем взорвали ГЭС", – Путин выдал порцию бреда о подрыве дамбы

Кремлевский диктатор вылез из бункера и дал интервью пропагандистам. Конечно, они не могли обойти тему Украины и подрыв Каховской ГЭС.

Как передают российские СМИ, Путин обвинил Украину в трагедии Каховской ГЭС. Более того, диктатор раскинулся циничными заявлениями, что, мол, "Украина стремилась к этому", сообщает 24 Канал.

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Путин выдал очередную порцию бреда

Он заявил, что Россия не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС. А еще он сказал, что катастрофа, вызванная самими оккупантами, – это, видите ли, тяжелые последствия для "новых российских регионов".

Только почему жители оккупированных территорий страдают от подтопления больше всего, ведь оккупанты не эвакуируют людей. А тем, кто пытается выжить, стреляют в спины.

К сожалению, катастрофа сорвала украинское наступление – лучше бы они наступали, чем эта трагедия,

– заявил диктатор.

Здесь становится не совсем ясно, что имел в виду Путин. То есть, по его логике, украинская сторона взорвала ГЭС, тем самым сорвала же контрнаступление. И несмотря на это, украинские воины уже сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов.

Наиболее цинично звучит фраза агрессора, что Украина якобы стремилась взорвать ГЭС и наши военные целенаправленно били по дамбе HIMARS.

Актуальная ситуация в Херсонской области

По состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления – 2,7 метра, что на 27 сантиметров меньше вечера 12 июня. На Правобережье подтоплены 3 600 домов в 31 населенном пункте. Вчера вода отошла от 300 домов.

Сейчас известно о 10 погибших , 20 раненых, 42 человека – пропавшие без вести. Уже удалось спасти 2757 человек. Среди них 263 ребенка.

, 20 раненых, 42 человека – пропавшие без вести. Уже удалось спасти 2757 человек. Среди них 263 ребенка. На Левобережье ситуация остается очень критической. Под водой 17 населённых пунктов. Удалось вывезти 133 человека.