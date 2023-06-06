Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды в водохранилище, - СМИ
Источник:Висеград24
В преддверии подрыва оккупанты рекордно подняли уровень воды в водохранилище – до 17, метров. Этот факт может быть подтверждением, что россияне раньше времени планировали теракт на левобережье Херсонщины.
Оккупанты 6 июня совершили террористический акт и экоцид, взорвав дамбу Каховской ГЭС. В результате под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов Херсонской области.
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Подняли уровень воды, чтобы помешать контрнаступлению
В сети опубликовали инфографику, где видно, что россияне накануне подрыва Каховской ГЭС увеличили уровень воды в водохранилище. Оккупанты подняли его до рекордных 17,5 метров.
Затопления хотели сделать как можно больше, чтобы остановить украинскую армию от контрнаступления в этом районе,
– говорится в сообщении.
Уровень воды увеличили перед терактом / инфографика Visegrad24
Кроме того, на опубликованной инфографике можно увидеть и другие манипуляции россиян. В частности, в начале 2023 года оккупанты начали опускать уровень воды в водохранилище. Отметка опустилась до рекордных 14 метров. После этого примерно в марте россияне начали наращивать количество воды.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
- Утром 6 июня ОК "Юг" сообщило, что россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Поэтому объявили эвакуацию во многих населенных пунктах Херсонщины.
- Вода начала постепенно идти по течению. Поэтому в Херсонской ОВА экстренно обратились к местным жителям и призвали следить согласно инструкциям, которые дают спецслужбы.
- Партизаны движения "Атеш" заявили, что подрывниками ГЭС являются бойцы 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады. Позже в сети опубликовали полный список имен всех оккупантов, участвовавших в подрыве Каховской ГЭС
- В Минобороны заявили, что такими действиями враг пытается сдержать Силы обороны. Однако, по словам Анны Маляр, подрыв ГЭС не помешает наступательным операциям ВСУ.
- Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС – это крупнейшая рукотворная катастрофа в Европе. Это акт терроризма и экоцида. Следует также отметить, что Каховскую ГЭС ранее взрывали, правда, преступный приказ тогда отдал Адольф Гитлер.