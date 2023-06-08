Из-за затопления после подрыва ГЭС погиб мужчина в Николаевской области

В Николаевской области, в селе Васильевке, которое затопило из-за подрыва Каховской ГЭС, погиб мужчина. Он только вчера отказался от эвакуации.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Он призвал граждан не игнорировать необходимость эвакуироваться с подтопленных территорий.

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В Николаевской области подтверждена гибель 1 человека в результате подтопления территорий, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС,

– говорится в сообщении.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС на Николаевщине подтоплены территории: Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.

Отмечают, что жертва наводнения – мужчина 53 лет, отказавшийся вчера от эвакуации.

Он заверил, что местные полицейские работают в усиленном режиме и патрулируют территории для выявления нуждающихся в помощи людей, а также призвал граждан не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.

Главное о последствиях подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС началось затопление Херсонской и частично Николаевской областей.

Известно о по меньшей мере трое погибших на временно оккупированной территории Херсонщины.

Киев не имеет доступа к левобережью, которое оккупировано Россией. Украина призвала ООН и Красный Крест спасти людей, однако международные организации бездействуют, как и оккупанты.

В Николаеве и области уровень воды превысил исторический максимум. В частности, из-за крушения Кинбурнскую косу отрезало от материка.