"День русского языка" продолжается: в ООН не уверены, что подрыв Каховской ГЭС – военное преступление

Управление ООН по правам человека сделало циничное заявление – они не уверены, что подрыв Каховской ГЭС является военным преступлением. Более того, подрыв дамбы якобы "преждевременно" называют терактом.

Об этом в пятницу, 9 июня, в Женеве заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс. Кроме того, он цинично призвал к "прозрачному расследованию инцидента".

Важно Причастна диверсионная группа оккупантов, упал ли уровень воды: главное о подрыве Каховской ГЭС

ООН не торопится называть подрыв ГЭС преступлением

Лоуренс заявил, что обстоятельства "инцидента" на Каховской ГЭС якобы остаются "невыясненными". Поэтому необходимо провести независимое, тщательное и прозрачное расследование.

Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление,

– цинично заявил Лоуренс.

Более того, представитель верховного комиссара ООН сообщил, что все запросы на посещение временно оккупированных территорий Украины были отклонены.

В день подрыва ООН праздновала день русского языка

Россияне 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва затоплены десятки населенных пунктов. В день, когда Россия совершила террористический акт и экоцид, ООН "праздновала" день русского языка.

Пока украинцы пытались ликвидировать последствия катастрофы и эвакуировали людей, в ООН был праздник языка террориста. Именно такое сообщение появилось на странице ООН в твиттере.



ООН отмечала день русского языка / скриншот

Это возмутило украинцев, ведь ООН должна была отреагировать на трагедию и террористический акт, вместо этого – больше суток в организации даже не упоминали о трагедии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал подрыв Каховской ГЭС только на следующий день – 7 июня. Однако эти комментарии оказались неоднозначными.

Он цинично заявил, что ООН "не имеет доступа" к проверенной информации, чтобы осуществить "независимую проверку" причин разрушения дамбы. Более того, генсек не стал говорить, что именно Россия подорвала ГЭС.

Из-за бездействия украинцы засыпали страницу ООН гневными комментариями, а позже возмущенные люди устроили акцию протеста. Молодежь собралась в Киеве под офисом ООН. Протестующие потребовали признать подрыв оккупантами Каховской ГЭС военным преступлением.

После такого шквала критики ООН сделала хоть какой-то шаг. В МИД сообщили, что Украина и Организация договорились об эвакуации местных жителей со временно оккупированного Левобережья Херсонщины.