Тонули после подрыва ГЭС: воины ССО спасли 5 оккупантов и пополнили ими обменный фонд

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Враг понес потери из-за этого, ведь не рассчитывал на такой сильный поток воды. Как бы там ни было, но не менее 5 оккупантам удалось спастись.

Они пополнили обменный фонд благодаря нашим воинам ССО. Защитники не только спасли от верной гибели врагов, но и благодаря им смогут вернуть домой собратьев, силой удерживаемых Россией.

Читайте также "Хлопок" мощно поджог оккупантов в Херсонской области: появились спутниковые кадры

Десятки оккупантов остались отрезанными

Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не учло жизнь собственного личного состава. Ведь после разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях на Херсонщине,

– говорят в ССО.

Собственно, одна из таких позиций уверенно уходила под воду. А это означало, что несколько российских бойцов должны были утонуть. Наши военные получили информацию о том, что есть возможность взять оккупантов в плен. На место оперативно отправились воины ССО.

Воины ССО спасли 5 оккупантов, которые начали тонуть после подрыва ГЭС: смотрите видео

Они погрузили на лодки пятерых российских захватчиков. Заметили в ССО, что с других позиций лодки атаковали оккупанты. И это, несмотря на то, что на судах находились их товарищи. Это яркая демонстрация того, как в стране-агрессоре относятся к своим.

Несмотря на это, всех пленных доставили живыми на побережье. Воины ССО Украины во время миссии не пострадали,

– говорят в ССО.

Оккупантам, которых спасли воины ССО, повезло гораздо больше. Ведь они пока не попали в статистику потерь врага. А она очень впечатляет.

За минувшие сутки ликвидировали около 600 бойцов