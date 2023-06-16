Вони поповнили обмінний фонд завдяки нашим воїнам ССО. Захисники не лише врятували від вірної загибелі ворогів, а й завдяки їм зможуть повернути додому побратимів, яких силою утримує Росія.

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Десятки окупантів залишилися відрізаними

Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині,

– кажуть у ССО.

Власне, одна з таких позицій упевнено йшла під воду. А це означало, що кілька російських бійців мали потонути. Наші військові отримали інформацію про те, що існує можливість взяти окупантів у полон. Тож на місце оперативно вирушили воїни ССО.

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Вони завантажили на човни п'ятьох російських загарбників. Зауважили у ССО, що з інших позицій човни атакували окупанти. І це попри те, що на суднах перебували їхні товариші. Це яскрава демонстрація того, як у країні-агресорці ставляться до своїх.

Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали,

– кажуть у ССО.

Окупантам, яких врятували воїни ССО, пощастило значно більше. Адже вони поки що не потрапили до статистики втрат ворога. А вона неабияк вражає.

За минулу добу ліквідували майже 600 бійців