Возможно ли восстановить дамбу Каховской ГЭС: глава МВД Клименко ответил
Источник:"Урядовый портал"
Подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны русских оккупантов стал преступлением против природы всего мира. В то же время в Министерстве внутренних дел отмечают, что дамбу невозможно восстановить.
Собственно, еще 6 июня захватчики разрушили запруду, которая сдерживала воду в Днепре, позволяла функционировать гидроэлектростанции и образовывала так называемое Каховское море. Вместе с тем глава МВД Игорь Клименко заявил, что объект не удастся восстановить.
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Неисправимые последствия подрыва ГЭС
По словам чиновника, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживало около 875 тысяч человек:
- 34 человека погибли;
- 28 – получили ранения;
- 39 – считаются пропавшими без вести;
Однако следует сказать, что благодаря действиям соответствующих служб было спасено 716 человек. Среди них 30 детей и 40 маломобильных человек.
В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению,
– подчеркнул Клименко.
Кроме того, министр внутренних дел отметил, что полицейские обследовали в пострадавших районах уже 11 тысяч квартир и 2,5 тысячи частных домов.
"Подрыв станции привел к проблемам водоснабжения на Юге нашего государства. Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. К этому подвозу воды людям привлечено 75 единиц техники", – говорится в источнике.
Обратите внимание! Из-за подрыва ГЭС возросла минная опасность на украинских побережьях в несколько раз. Особенно осмотрительными следует, как ни странно, жителям Одесской и Николаевской областей.
Помощь пострадавшим украинцам
- Недавно в Минсоцполитики заявили о предоставлении помощи жителям Херсонской и Николаевской областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
- До 31 октября 2023 года можно подать заявку на денежную компенсацию. Сумма выплаты составляет 5 тысяч гривен.
- Важно, что получить ее имеют право только граждане, которые на момент теракта находились непосредственно в пострадавших районах.