Возможно ли восстановить дамбу Каховской ГЭС: глава МВД Клименко ответил

Подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны русских оккупантов стал преступлением против природы всего мира. В то же время в Министерстве внутренних дел отмечают, что дамбу невозможно восстановить.

Собственно, еще 6 июня захватчики разрушили запруду, которая сдерживала воду в Днепре, позволяла функционировать гидроэлектростанции и образовывала так называемое Каховское море. Вместе с тем глава МВД Игорь Клименко заявил, что объект не удастся восстановить.

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Неисправимые последствия подрыва ГЭС

По словам чиновника, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживало около 875 тысяч человек:

34 человека погибли;

28 – получили ранения;

39 – считаются пропавшими без вести;

Однако следует сказать, что благодаря действиям соответствующих служб было спасено 716 человек. Среди них 30 детей и 40 маломобильных человек.

В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению,

– подчеркнул Клименко.

Кроме того, министр внутренних дел отметил, что полицейские обследовали в пострадавших районах уже 11 тысяч квартир и 2,5 тысячи частных домов.

"Подрыв станции привел к проблемам водоснабжения на Юге нашего государства. Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. К этому подвозу воды людям привлечено 75 единиц техники", – говорится в источнике.

Обратите внимание! Из-за подрыва ГЭС возросла минная опасность на украинских побережьях в несколько раз. Особенно осмотрительными следует, как ни странно, жителям Одесской и Николаевской областей.

Помощь пострадавшим украинцам