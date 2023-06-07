Об этом 24 Каналу рассказала херсонская волонтер Ольга Цилинко. Она сообщила о последствиях, которые вызвал подрыв Каховской ГЭС.

К теме Стратегическая ошибка или успешный шантаж: чем может обернуться для России подрыв Каховской ГЭС

Потеряли все, что было

Как рассказала Цилинко, она проживала вместе с двумя детьми вблизи реки Кошевая, которая является притоком Днепра. Вода прибывала очень быстро. Уже утром пришлось уезжать.

Мы с двумя детьми потеряли все, что было вообще. Сначала вывозили собак, потом помогли одиноким соседям. Потом в 10 часов начала подступать вода, так что сбежали сами. Сейчас даже крыши на всех домах не видно. Спасатели уже плавали на лодках над 1-этажными домами. Чтобы вы понимали, насколько поднялся уровень воды,

– отметила женщина.

В районе, где проживала женщина, есть определенная особенность. Там нет городской канализации, а все пользуются выгребными ямами. Когда сын Цилинко в 12 часов дня возвращался домой по документы, то в здании уже по грудь была "вода с фекалиями".

Что происходит в Херсоне – рассказала волонтер Ольга Цилинко: смотрите видео

Это может спровоцировать вспышки разных заболеваний. Было бы хорошо, если бы специалисты объяснили, что делать после того, как вода упадет.

Может быть велика опасность инфекционных вспышек. Лето. Жара. Юг. Поэтому думаю, что об этом тоже нужно говорить. Вода рано или поздно сойдет. Люди начнут возвращаться, постараются что-то спасти. И что их будет ждать? Это нужно объяснить,

– заметила волонтер.

Обратите внимание! Из-за подрыва Каховской ГЭС огромное количество территории буквально затопило. Украинские военные помогли маме с ребенком, которые умоляли о помощи в почти затопленном доме. Произошло это во временно оккупированных Олешках.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко