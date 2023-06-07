Про це 24 Каналу розповіла херсонська волонтерка Ольга Цилінко. Вона повідомила про наслідки, які спричинив підрив Каховської ГЕС.

До теми Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Втратили все, що було

Як розповіла Цилінко, вона проживала разом з двома дітьми поблизу річки Кошова, яка є притокою Дніпра. Вода прибувала надзвичайно швидко. Вже вранці довелося виїжджати.

Ми з двома дітьми втратили все, що було взагалі. Спершу вивозили собак, потім допомогли самотнім сусідам. Потім о 10 годині почала підступати вода, то втекли самі. Зараз навіть дахів на всіх будинках не видно. Рятувальники вже плавали човнами над 1-поверховими будинками. Щоб ви розуміли, наскільки піднявся рівень води,

– зазначила жінка.

В районі, де проживала жінка, є певна особливість. Там немає міської каналізації, а всі користуються вигрібними ямами. Коли син пані Цилінко о 12 годині дня повертався за документами, то в будинку вже по груди була "вода з фекаліями".

Що відбувається в Херсоні – розповіла волонтерка Ольга Цилінко: дивіться відео

Це може спровокувати спалахи різних захворювань. Було б добре, якби фахівці пояснили, що робити після того, як вода спаде.

Може бути велика небезпека інфекційних спалахів. Літо. Спека. Південь. Тому думаю, що про це теж треба говорити. Вода ж рано чи пізно зійде. Люди почнуть повертатися чи намагатимуться щось врятувати. І що на них чекатиме? Це потрібно пояснити,

– зауважила волонтерка.

Зверніть увагу! Через підрив Каховської ГЕС величезну кількість території буквально затопило. Українські військові допомогли мамі з дитиною, які благали про допомогу в майже затопленому будинку. Сталося це в тимчасово окупованих Олешках.

Підрив Каховської ГЕС: коротко